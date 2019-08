Fiamma y su hermano Ciro tienen más de 100 veces de glifosato en orina de lo tolerado. Según los médicos que atienden el problema en los huesos de la chica de 18 años, ella no tiene un germen que le provoque la enfermedad. "No tuvo fractura o lesión, no tiene bacterias, no hay razón, por eso se lo determina autoinmune. A partir de ahí empezaron a buscar qué se lo provoca y determinaron que puede tener que ver con la cantidad de agroquímicos en orina", explica a Infobae la mamá.