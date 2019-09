"Me levanté a las 3.30 de la mañana para salir 3.50. Tomé el colectivo 327 a las 4.15 y me bajé en Paso del Rey. De ahí me subí al tren hasta la estación Once. Agarré el subte con combinación hasta llegar a la estación Palermo, que queda a dos cuadras de acá. Entré al sanatorio a las 6.20", detalla Emilse sobre el viaje que hizo para llegar desde su casa del barrio 20 de Junio, en Merlo, al sanatorio de la calle Juan B. Justo al 900, en Capital.