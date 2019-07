–Yo quería ser policía, pero tengo problemas de vista (una lesión en la retina) y no me pude hacer los anteojos. Además, no me da la altura por un centímetro. Mi cuñada es enfermera y me habló de la carrera. Empecé este año y me faltan dos y medio. Me encanta. Curso los viernes y sábados. Me levanto a las 3.30 de la madrugada para llegar a horario al hospital de Vicente López. Ahora estoy haciendo las prácticas en cirugía, pero antes pasé por geriatría. Quiero terminar para poder trabajar de enfermera. Me cuesta mucho pagar la cuota, que encima la acaban de aumentar. Además, me gustaría que mi marido pueda completar el secundario.