"Siento que esto no sana la herida pero la completa un poco. Cada uno volvió de la guerra con un mambo distinto. A veces pienso que quizá yo haya regresado con la misión de hacer este trabajo y que el rostro de nuestros héroes nunca sea olvidado, quién sabe", reflexiona el ex combatiente, visiblemente emocionado y cierra: "En cuarenta años los ex combatientes no vamos a estar más y nadie iba a hacer este trabajo. Nosotros volvimos, ellos son los verdaderos héroes y sus caras merecían ser recordadas".