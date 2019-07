"Queridos padres:

Esta carta la tengo que hacer rapidisimo. Estamos todos muy bien. No se preocupen. Aca no pasa nada. Por lo que le hayan dicho halla, aca no paso nada. Espero verlos lo más pronto posible. Se supone que hay bloqueo aereo así que no se si vamos a poder escribir de nuevo o recibir cartas.

Los quiero mucho a todos.

Perdonen la letra la carta la estoy haciendo rapido y a oscuras. Escriban por las dudas. De verdad acá no paso nada y ojalá no pase".