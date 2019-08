Angustiado, Benicio acudió a su papá. La buscaron, sin suerte, por toda la plaza. Se encerró en su habitación envuelto en congoja. No había consuelo: ni en sus otras pelotas ni en la promesa de su hermano mayor de comprarle otra mejor. "No era la única, pero era su preferida. Es el más chiquito de la familia, tiene juguetes y pelotas de sobra. Lloraba porque quería esa, no otra", expresó su mamá. Procesó su tristeza y motorizó la búsqueda. Buscó hojas, las dibujó, las pintó, escribió el mensaje y repitió el procedimiento cuatro veces. "Chau, me voy a pegar unos carteles a la plaza", dijo antes de que su familia lo detuviera.