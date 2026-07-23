EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: FGR lleva a proceso a ocho presuntos integrantes de una red de contrabando de combustible

FGR lleva a proceso a ocho presuntos integrantes de una red de contrabando de combustible
Un juez federal vinculó a proceso a ocho personas presuntamente relacionadas con una red dedicada al contrabando de combustible, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. De acuerdo con la investigación, los imputados habrían participado en un esquema para introducir combustibles al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas con el fin de evadir impuestos, una operación que, según las autoridades, ocasionó pérdidas económicas al Estado y benefició a organizaciones criminales. Cinco de los acusados permanecerán en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso judicial.
FGR atrae investigación por el asesinato del periodista Francisco Leyva
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció su facultad de atracción para investigar el asesinato del periodista Francisco Leyva, ocurrido en Oaxaca. Con esta decisión, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) asumirá la conducción de la carpeta de investigación y será la instancia encargada de realizar las diligencias para esclarecer el homicidio y llevar ante la justicia a los responsables.
La facultad de atracción es un mecanismo legal que permite a la FGR asumir investigaciones que originalmente correspondían a las fiscalías estatales cuando existen razones previstas en la ley para que el caso sea llevado por la autoridad federal. En este caso, la indagatoria deja de estar a cargo de la Fiscalía de Oaxaca y pasa al Ministerio Público Federal, una medida contemplada para delitos cometidos contra periodistas y relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca
Una riña registrada al interior del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, dejó un interno muerto por una lesión con arma blanca, pese a que apenas en los dos días previos autoridades habían decomisado armas blancas, cámaras de vigilancia, celulares y un amplificador de señal durante revisiones en el centro penitenciario. El enfrentamiento fue controlado por custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.