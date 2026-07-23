Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

El León vuelve a la acción en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@Caracas_FC/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Caracas FC por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El “León” regresa a la “Gran Conquista” tras jugar la fase de grupos en la Copa Libertadores, y en la cual logró sonreír el 27 de mayo de 2026 al vencer a Peñarol de Montevideo en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo por 1-0.

El único gol del partido fue del volante Alexis Zapata al minuto 13.

Caracas FC también viene de una pausa importante, ya que su último partido fue el 24 de junio de 2026 cuando empató a un gol ante Aragua. Robert Hernández adelantó al equipo de la capital venezolana, pero el volante Pedro Valdes empató al 62 de tiro penal.

En lo que se refiere a la Copa Sudamericana, el último partido lo disputó el 27 de mayo de 2026, cayendo por 3-1 ante Botafogo de Brasil en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas).

El autogol del defensor español Chris Ramos le dio la ventaja al equipo local, pero el mismo jugador empató al 61 el juego, luego Kauan Toledo al 72 marcó el 2-1 y para cerrar el marcador, el atacante argentino Joaquín Correa selló las acciones al 90+2.