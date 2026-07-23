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Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo Cardenal regresa a la acción tras el parón del Mundial de 2026 con el reto de buscar su segunda estrella en la historia en este torneo

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El León vuelve a la acción en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@Caracas_FC/X
El León vuelve a la acción en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@Caracas_FC/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Caracas FC por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El “León” regresa a la “Gran Conquista” tras jugar la fase de grupos en la Copa Libertadores, y en la cual logró sonreír el 27 de mayo de 2026 al vencer a Peñarol de Montevideo en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo por 1-0.

El único gol del partido fue del volante Alexis Zapata al minuto 13.

Caracas FC también viene de una pausa importante, ya que su último partido fue el 24 de junio de 2026 cuando empató a un gol ante Aragua. Robert Hernández adelantó al equipo de la capital venezolana, pero el volante Pedro Valdes empató al 62 de tiro penal.

En lo que se refiere a la Copa Sudamericana, el último partido lo disputó el 27 de mayo de 2026, cayendo por 3-1 ante Botafogo de Brasil en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas).

El autogol del defensor español Chris Ramos le dio la ventaja al equipo local, pero el mismo jugador empató al 61 el juego, luego Kauan Toledo al 72 marcó el 2-1 y para cerrar el marcador, el atacante argentino Joaquín Correa selló las acciones al 90+2.

12:13 hsHoy

Santa Fe vs. Caracas de Venezuela: Nahuel Bustos analizó el partido de Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe jugará los play-off a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, ante Caracas, el próximo jueves 23 de julio a partir de las 7:30 p.m

Nahuel Bustos, jugador de Independiente Santa Fe, habló sobre la pretemporada del equipo, el enfrentamiento ante Caracas y lo que viene este semestre para el equipo - crédito Unido 360

Santa Fe ultima detalles para su regreso a la competencia internacional. El jueves 23 de julio recibirá a Caracas FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, un compromiso en el que el conjunto cardenal buscará sacar ventaja antes de la definición en territorio venezolano.

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11:59 hsHoy

El “León” recibe a los “Diablos Rojos” de Venezuela

El León vuelve a la acción en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@Caracas_FC/X
El León vuelve a la acción en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@Caracas_FC/X

El partido se jugará el 23 de julio de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El juez central del partido será el ecuatoriano Guillermo Guerrero, y en el VAR estará acompañado por su compatriota Franklin Congo.

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