Colombia

Mujer que dijo ser funcionaria del Concejo de Bogotá cruzó carro de lujo en un andén y respondió reclamo “cagada de la risa”

El concejal capitalino Juan David Quintero aseguró que se trataría de un caso “del ‘usted no sabe quién soy yo’”

Guardar
Google icon

La conductora tenía parqueado su vehículo sobre un andén - crédito @JD_Quinteror/X

A través de sus redes sociales, el concejal de Bogotá Juan David Quintero expuso una denuncia ciudadana sobre el comportamiento de una presunta funcionaria del Concejo de Bogotá, que usó su cargo para justificar la ubicación de su vehículo de alta gama sobre un andén.

Según el testimonio, un ciudadano le solicitó a la mujer que moviera el carro porque estaba obstaculizando el paso peatonal. Incluso, con celular en mano —para registrar el bloqueo y las placas del vehículo— el denunciante le advirtió que remitiría el video a un concejal para exponerlo al público.

Sin embargo, la conductora del BMW M240i blanco, con placas EIW-737, le respondió que trabajaba en el Concejo de Bogotá, se negó a retirar el vehículo, y le sugirió al ciudadano que diera la vuelta.

PUBLICIDAD

La ciudadana le pidió al transeúnte que rodeara su vehículo, según la denuncia - crédito captura de pantalla @JD_Quinteror/X
La ciudadana le pidió al transeúnte que rodeara su vehículo, según la denuncia - crédito captura de pantalla @JD_Quinteror/X

“Le pedí que moviera el auto, la señora me dijo que ella trabajaba en el concejo. Q le diera la vuelta yo. Le dije que le enviaría esto a un concejal y respondió que ella trabajaba en el Concejo. Cagada de la risa y con el carro atravesado en todo el andén (sic)”, fue la narración emitida por Quintero, conocido por exponer a los funcionarios que infringen las leyes de tránsito en la capital.

Por su parte, el cabildante del Nuevo Liberalismo pidió públicamente al Concejo de Bogotá que identifique a la funcionaria y tome medidas, “e inmediatamente le llamen la atención por un abuso de sus funciones”.

PUBLICIDAD

Esta fue la denuncia compartida por Juan David Quintero - crédito @JD_Quinteror/X
Esta fue la denuncia compartida por Juan David Quintero - crédito @JD_Quinteror/X

Además, resaltó que la labor en la corporación no otorga privilegios para incumplir la ley y comentó que “con los colegas hemos acordado dar ejemplo. Esto nos deja muy mal parados”. El caso fue dirigido también al Sector Movilidad, con la placa adjunta del vehículo involucrado.

La polémica: el vehículo no está registrado en el Concejo de Bogotá

A la publicación de Juan David Quintero contestó el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, que tras realizar una primera investigación, conoció que el vehículo de alta gama no está ingresado en la entidad.

“Colega @JD_Quinteror, en las bases de datos del @ConcejoDeBogota no figura el ingreso de ese vehículo en ningún momento. Al no tener una identificación clara de la conductora es muy difícil saber si trabaja efectivamente o no en la Corporación”, dijo.

El presidente del Consejo de Bogotá, Papo Amín, aseguró que no se ha logrado saber si la ciudadana es, o no, funcionaria de la corporación - crédito @papoaminCD/X
El presidente del Consejo de Bogotá, Papo Amín, aseguró que no se ha logrado saber si la ciudadana es, o no, funcionaria de la corporación - crédito @papoaminCD/X

Sin embargo, el cabildante del Nuevo Liberalismo contestó que, en caso de que la mujer no sea integrante o funcionaria de la entidad se trataría de un escenario “peor”, porque “se hizo pasar por funcionaria del Concejo para evadir la ley. Gracias por su pronta respuesta”.

Juan David Quintero denunció que escoltas de Verónica Alcocer habría agredido a ciudadano que reclamó por mal parqueo

Quintero es conocido por “montarle la perseguidora” a los infractores de tránsito en Bogotá, especialmente, si son empleados públicos, o sus escoltas.

En medio de sus denuncias más conocidas, se conoció la que hizo sobre un ciudadano en Bogotá que alegó haber sido agredido por presuntos miembros del equipo de seguridad de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, tras reclamarles por el estacionamiento de un vehículo oficial que bloqueaba el acceso a su vivienda.

Según la denuncia, el reclamo resultó en una confrontación en la que, según se observó en un video difundido por Quintero, el residente fue empujado por uno de los escoltas.

El concejal calificó el episodio como una “agresión” y aseguró que este tipo de hechos se presentan de manera recurrente: “¿Acaso los escoltas de la ‘primera dama’ tienen derecho a agredir a un ciudadano que le reclama por parquearse mal y bloquearle la entrada a su casa? Cada tres días le impiden la entrada y además lo agreden por pedirles que no se parqueen mal. Urgente sancionar ejemplarmente a estos ‘superpoderosos’”, escribió.

Temas Relacionados

Concejo de BogotáUsted no sabe quién soy yoDenunciaJuan David QuinteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

La atacante del cuadro Merengue fue una de las deportistas con las que se anunció el uniforme suplente, que ya llegó al mercado colombiano

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

La famosa creadora de contenido explícito habló de una posible reducción de libertades femeninas en el país en el Gobierno que empieza el 7 de agosto de 2026

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

Mujer mató a su pareja a puñaladas durante una discusión en “la calle del chisme” en Putumayo

La procesada fue presentada ante un juez de control de garantías después de ser detenida por su responsabilidad en el hecho

Mujer mató a su pareja a puñaladas durante una discusión en “la calle del chisme” en Putumayo

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Resta un día para el inicio del segundo semestre en la primera división del fútbol colombiano y los clubes siguen estructurando sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Carlos Lehder reflexionó sobre la vida que dejó a un lado por escoger el camino del narcotráfico: “Me arrepiento”

El exnarco habló sobre lo que pasó con su fortuna tras ser extraditado a Estados Unidos y aseguró que vive de vender libros

Carlos Lehder reflexionó sobre la vida que dejó a un lado por escoger el camino del narcotráfico: “Me arrepiento”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

Deportes

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la undécima carrera de la temporada 2026

La salida de Ricardo “El Gato” Pérez toma fuerza tras un agitado mercado de pases en Millonarios