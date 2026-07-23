Mujer que dijo ser funcionaria del Concejo de Bogotá cruzó carro de lujo en un andén y respondió reclamo “cagada de la risa”

La conductora tenía parqueado su vehículo sobre un andén - crédito @JD_Quinteror/X

A través de sus redes sociales, el concejal de Bogotá Juan David Quintero expuso una denuncia ciudadana sobre el comportamiento de una presunta funcionaria del Concejo de Bogotá, que usó su cargo para justificar la ubicación de su vehículo de alta gama sobre un andén.

Según el testimonio, un ciudadano le solicitó a la mujer que moviera el carro porque estaba obstaculizando el paso peatonal. Incluso, con celular en mano —para registrar el bloqueo y las placas del vehículo— el denunciante le advirtió que remitiría el video a un concejal para exponerlo al público.

Sin embargo, la conductora del BMW M240i blanco, con placas EIW-737, le respondió que trabajaba en el Concejo de Bogotá, se negó a retirar el vehículo, y le sugirió al ciudadano que diera la vuelta.

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La ciudadana le pidió al transeúnte que rodeara su vehículo, según la denuncia - crédito captura de pantalla @JD_Quinteror/X

“Le pedí que moviera el auto, la señora me dijo que ella trabajaba en el concejo. Q le diera la vuelta yo. Le dije que le enviaría esto a un concejal y respondió que ella trabajaba en el Concejo. Cagada de la risa y con el carro atravesado en todo el andén (sic)”, fue la narración emitida por Quintero, conocido por exponer a los funcionarios que infringen las leyes de tránsito en la capital.

Por su parte, el cabildante del Nuevo Liberalismo pidió públicamente al Concejo de Bogotá que identifique a la funcionaria y tome medidas, “e inmediatamente le llamen la atención por un abuso de sus funciones”.

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Esta fue la denuncia compartida por Juan David Quintero - crédito @JD_Quinteror/X

Además, resaltó que la labor en la corporación no otorga privilegios para incumplir la ley y comentó que “con los colegas hemos acordado dar ejemplo. Esto nos deja muy mal parados”. El caso fue dirigido también al Sector Movilidad, con la placa adjunta del vehículo involucrado.

La polémica: el vehículo no está registrado en el Concejo de Bogotá

A la publicación de Juan David Quintero contestó el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, que tras realizar una primera investigación, conoció que el vehículo de alta gama no está ingresado en la entidad.

“Colega @JD_Quinteror, en las bases de datos del @ConcejoDeBogota no figura el ingreso de ese vehículo en ningún momento. Al no tener una identificación clara de la conductora es muy difícil saber si trabaja efectivamente o no en la Corporación”, dijo.

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El presidente del Consejo de Bogotá, Papo Amín, aseguró que no se ha logrado saber si la ciudadana es, o no, funcionaria de la corporación - crédito @papoaminCD/X

Sin embargo, el cabildante del Nuevo Liberalismo contestó que, en caso de que la mujer no sea integrante o funcionaria de la entidad se trataría de un escenario “peor”, porque “se hizo pasar por funcionaria del Concejo para evadir la ley. Gracias por su pronta respuesta”.

Juan David Quintero denunció que escoltas de Verónica Alcocer habría agredido a ciudadano que reclamó por mal parqueo

Quintero es conocido por “montarle la perseguidora” a los infractores de tránsito en Bogotá, especialmente, si son empleados públicos, o sus escoltas.

En medio de sus denuncias más conocidas, se conoció la que hizo sobre un ciudadano en Bogotá que alegó haber sido agredido por presuntos miembros del equipo de seguridad de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, tras reclamarles por el estacionamiento de un vehículo oficial que bloqueaba el acceso a su vivienda.

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Según la denuncia, el reclamo resultó en una confrontación en la que, según se observó en un video difundido por Quintero, el residente fue empujado por uno de los escoltas.

El concejal calificó el episodio como una “agresión” y aseguró que este tipo de hechos se presentan de manera recurrente: “¿Acaso los escoltas de la ‘primera dama’ tienen derecho a agredir a un ciudadano que le reclama por parquearse mal y bloquearle la entrada a su casa? Cada tres días le impiden la entrada y además lo agreden por pedirles que no se parqueen mal. Urgente sancionar ejemplarmente a estos ‘superpoderosos’”, escribió.

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