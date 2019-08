"Mejoró mucho en estos dos últimos años, entrenando con atletas convencionales. Su juego es más técnico, más vivo y agresivo. Incluso a veces cuando les gana, los gasta", ríe Pablo. Y pronto aclara: "Juampi es consciente de que tiene síndrome de Down y de sus limitaciones, pero le gusta competir. Sabe que tiene que practicar para mejorar y ganar. Su éxito es producto de su perseverancia", apunta su papá. Pero señala que no todo siempre fue color de rosa y que alguna vez, en algún torneo, algún chico dijo que no encontraba su paleta para no jugar con Juampi. "No me enoja. Porque son tan ignorantes como lo era yo, antes de que naciera mi hijo", asegura Pablo.