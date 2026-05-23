Un choque frontal entre dos tranvías en Düsseldorf (Alemania) deja al menos 28 heridos

Un choque entre dos tranvías en Alemania deja al menos 28 heridos. (Reuters)

Un total de 28 personas han resultado heridas este sábado tras un choque frontal entre dos tranvías en la ciudad alemana de Düsseldorf, en el oeste del país, según han informado los servicios de emergencia y la Policía local. De los afectados, cinco presentan heridas de carácter grave. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ha obligado a desplegar un amplio operativo en el centro urbano y ha provocado alteraciones en el transporte público y el tráfico rodado durante varias horas.

El siniestro se produjo en torno a las 11.30 horas en una de las zonas más transitadas de la ciudad, concretamente en la intersección entre la Graf-Adolf-Straße y la Berliner Allee, dos arterias fundamentales del centro de Düsseldorf. Según el comunicado emitido por los bomberos de la ciudad y recogido por el medio Welt, el aviso del accidente activó de inmediato un dispositivo de emergencia en el que participaron servicios sanitarios, bomberos y agentes de la Policía, que se mantuvo operativo durante aproximadamente dos horas.

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Las primeras informaciones apuntan a que los dos tranvías colisionaron frontalmente en circunstancias que todavía se desconocen. Por ello, las autoridades han abierto una investigación para determinar cómo ambos vehículos pudieron coincidir en el mismo punto de la vía, sin que por el momento se descarte ninguna hipótesis. Entre las posibles causas se estudian tanto un error humano como un posible fallo técnico o de coordinación en la circulación.

Las 28 personas heridas fueron atendidas inicialmente en el lugar del accidente por los equipos de emergencia antes de ser trasladadas a distintos hospitales de la ciudad. Según ha informado el diario Rheinische Post, cinco de los afectados presentan heridas de carácter grave, mientras que el resto sufrió lesiones leves o moderadas. Pese a la magnitud del accidente, las autoridades han subrayado que no se teme por la vida de ninguno de los heridos, según Spiegel.

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Vehículos de la policía alemana, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Tras el choque se ha movilizado un amplio dispositivo

El operativo desplegado tras la colisión ha permitido evacuar a la mayoría de los pasajeros con relativa rapidez. Muchos de los ocupantes de los tranvías han logrado salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate, lo que ha evitado la necesidad de una intervención técnica de excarcelación. Los servicios sanitarios han realizado una primera evaluación en el lugar del siniestro antes de organizar los traslados hospitalarios.

Durante la intervención, la zona del accidente ha quedado parcialmente acordonada, lo que ha afectado la movilidad del centro urbano. El tráfico rodado ha sufrido cortes y desvíos, mientras que varias líneas de tranvía han sido redirigidas de forma temporal para garantizar la continuidad del servicio en otras áreas de la ciudad.

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El sistema de transporte público de Düsseldorf, gestionado por la empresa Rheinbahn, ha tenido que reorganizar parte de su red en la zona afectada. No obstante, las autoridades han confirmado que el servicio de metro no se ha visto afectado por el incidente.

El dispositivo de emergencias se ha dado por concluido aproximadamente dos horas después del accidente, una vez que los equipos han comprobado que la zona era segura y que no existían riesgos adicionales para la circulación. A partir de ese momento, han comenzado los trabajos para la retirada de los tranvías implicados y la normalización progresiva del tráfico.

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La Policía ha informado de que la investigación continúa abierta y que se están analizando todos los elementos disponibles, incluidos los sistemas de señalización y la operativa de los tranvías en el momento del accidente. También se encuentran recabando testimonios de conductores, pasajeros y personal de la red de transporte.