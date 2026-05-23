Estos son los municipios cerca de Bogotá ideales para los pensionados

La inteligencia artificial destaca municipios cercanos a Bogotá como opciones para pensionados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Encontrar el lugar ideal para disfrutar la etapa de retiro se ha convertido en una de las decisiones más importantes para miles de colombianos.

Factores como la tranquilidad, el acceso a servicios médicos, el clima, el costo de vida y la cercanía con la familia son determinantes al momento de escoger dónde vivir después de pensionarse.

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Con base en esos criterios, la inteligencia artificial de Google, a través de su sistema Gemini, analizó cuáles son los municipios cercanos a Bogotá que ofrecen mejores condiciones para los que desean una vida más calmada sin alejarse demasiado de la capital y el resultado fue una selección de cinco municipios de la Sabana de Bogotá que destacan por su equilibrio entre calidad de vida, conectividad y tranquilidad.

Cajicá, equilibrio entre tranquilidad y servicios

Cajicá encabeza el listado como una de las opciones más atractivas para pensionados. Su cercanía con Bogotá —a menos de una hora en condiciones normales— permite mantener conexión con la ciudad para citas médicas, trámites o visitas familiares, sin tener que soportar el ritmo acelerado de la capital.

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El informe de Gemini recomienda Cajicá, Chía, Zipaquirá, La Calera y Tenjo para el retiro de adultos mayores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el análisis de la IA, el municipio ha logrado combinar el crecimiento urbano con sectores residenciales tranquilos y organizados. Además, cuenta con clínicas, supermercados, centros comerciales y parques que facilitan el día a día de las personas mayores.

Otro de los aspectos destacados es su clima frío moderado y estable, una característica que suele ser valorada por las personas que buscan comodidad y evitar cambios extremos de temperatura. Para muchos pensionados, Cajicá representa un punto medio ideal entre actividad y descanso.

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Chía, una ciudad intermedia con servicios completos

Muy cerca aparece Chía, uno de los municipios con mayor desarrollo en la Sabana Norte, que aunque mantiene una dinámica comercial y residencial activa, también cuenta con zonas pensadas para quienes desean vivir con calma y seguridad.

Los municipios de la Sabana de Bogotá se consolidan como alternativas frente al retiro en la capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La IA resaltó del municipio especialmente la amplia oferta de servicios médicos disponibles, pues hay varias clínicas, laboratorios, consultorios y centros especializados, lo que permite que los residentes no tengan que desplazarse constantemente a Bogotá,

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A esto se suma la presencia de universidades, restaurantes y centros comerciales que ofrecen comodidad y entretenimiento. En materia de vivienda, predominan conjuntos cerrados con vigilancia y espacios comunes, características que suelen ser prioritarias para personas pensionadas que buscan tranquilidad y calidad de vida.

Zipaquirá, una alternativa más económica y tranquila

Zipaquirá también figura entre los municipios recomendados por Gemini gracias a su ritmo de vida más pausado y a un costo de vida que suele ser inferior al de otras zonas cercanas a Bogotá.

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El municipio conserva una identidad histórica y turística que le aporta atractivo sin llegar a los niveles de congestión de otros sectores de la Sabana. Sus calles organizadas, comercio local y oferta cultural hacen parte de las ventajas identificadas por la inteligencia artificial.

Dónde vivir una jubilación tranquila fuera de Bogotá según Gemini - crédito CAR

Además, cuenta con hospitales, rutas de transporte hacia la capital y una infraestructura básica suficiente para quienes desean una vida más tranquila. Para muchos pensionados, según la información arrojada por la inteligencia artificial, Zipaquirá representa una combinación atractiva entre ahorro económico y bienestar.

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La Calera, rodeada de naturaleza y aire limpio

Para quienes priorizan el contacto con la naturaleza, La Calera aparece como una de las opciones más llamativas, pues es un municipio ubicado en zona montañosa, ofrece paisajes abiertos, menor contaminación y un ambiente más silencioso que el de la capital.

Aunque no posee la misma oferta comercial que municipios como Chía o Cajicá, su cercanía con Bogotá permite acceder fácilmente a servicios especializados cuando se requieren. El trayecto puede variar dependiendo del tráfico, pero sigue siendo una alternativa viable para quienes desean mantenerse cerca de la ciudad.

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