"Desde muy pequeña me di cuenta de que la gente me miraba de manera particular y yo no lo entendía. Mi hermano me decía: 'No sé cómo Fini puede soportar tantos ojos encima'. Además en la calle me cruzaba con personas que me decían 'qué hermoso angelito', me daba rabia cuando me trataban como una bebé y me ponía triste cuando se burlaban de mí…".