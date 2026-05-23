Judicializado médico en Boyacá por presunta estafa en masa: habría captado más de $2.276 millones con un falso proyecto hospitalario

La Fiscalía judicializa a médico por presunta estafa masiva en proyecto hospitalario en Boyacá - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó en Boyacá al médico Juan Manuel Herrera Arbeláez, señalado de haber liderado un presunto esquema de estafa en masa mediante la promoción de un inexistente proyecto para la construcción de un complejo hospitalario en el municipio de Saboyá.

Según la investigación, el profesional habría captado recursos de al menos 1.100 personas, los cuales confiaron en la promesa de una iniciativa que nunca se materializó.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, el médico habría iniciado la promoción del proyecto en el año 2012, presentándolo como una ambiciosa obra de infraestructura en salud que contemplaba la construcción de 40 consultorios destinados a la atención médica y a la generación de empleo en la región, pero la propuesta, que en su momento despertó expectativas entre inversionistas y ciudadanos, habría sido difundida a través de distintos medios con el objetivo de atraer capital.

Las autoridades indicaron que el procesado habría utilizado su reconocimiento profesional como médico para generar confianza entre los interesados.

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El médico Juan Manuel Herrera Arbeláez es procesado por captar recursos mediante proyecto inexistente en Saboyá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A ello se suma la presunta afirmación de contar con millonarias donaciones provenientes del extranjero, argumento que habría fortalecido la credibilidad del proyecto y facilitado la captación de recursos durante varios años.

La iniciativa contemplaba la venta de consultorios dentro del supuesto complejo hospitalario. Cada uno de estos espacios habría sido ofertado por un valor aproximado de 70 millones de pesos, lo que permitió estructurar un esquema de comercialización que, según la investigación, terminó involucrando a decenas de compradores.

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Adicionalmente, cerca de 1.100 ciudadanos realizaron aportes individuales cercanos a los 2 millones de pesos, bajo la expectativa de obtener beneficios asociados a la futura prestación de servicios de salud.

Sin embargo, pese a las promesas de ejecución, las autoridades judiciales señalan que el proyecto nunca fue construido ni puesto en marcha. Según la investigación, el complejo hospitalario anunciado en Saboyá no pasó de ser una propuesta sin desarrollo real, mientras los recursos entregados por los aportantes habrían sido destinados a fines distintos a los informados inicialmente.

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La justicia imputa cargos a un médico por esquema fraudulento vinculado a la venta de consultorios en Boyacá - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El ente acusador sostiene que, mediante estas maniobras, el médico Juan Manuel Herrera Arbeláez habría logrado apropiarse de aproximadamente 2.276 millones de pesos, configurando un presunto esquema de engaño sistemático que afectó a un amplio número de víctimas.

La magnitud del caso llevó a la Fiscalía a imputarle el delito de estafa en masa agravada, una conducta que contempla sanciones severas en el ordenamiento penal colombiano debido al impacto colectivo del engaño.

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Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, un juez de control de garantías determinó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial y se define su responsabilidad en los hechos investigados.

El caso ha generado atención en el departamento de Boyacá, no solo por el monto de los recursos presuntamente defraudados, también por el número de personas afectadas y la duración del presunto esquema, que se habría extendido por varios años.

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Más de mil inversionistas afectados por falso proyecto hospitalario en Saboyá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades continúan la recolección de pruebas y el análisis de documentos financieros y contractuales que permitan establecer el destino final del dinero y el grado de participación del imputado.

La investigación también busca determinar si existieron otras personas involucradas en la estructuración o promoción del proyecto, así como posibles mecanismos utilizados para captar recursos adicionales bajo la misma promesa de construcción del centro hospitalario.

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Mientras avanza el proceso, la Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de judicializar a quienes, aprovechando la confianza ciudadana y la expectativa de desarrollo regional, presuntamente incurran en conductas que afecten el patrimonio económico de múltiples víctimas.

El caso del médico Juan Manuel Herrera Arbeláez se suma a otros procesos recientes en los que se investiga la captación irregular de recursos bajo falsas promesas de inversión en proyectos de alto impacto social, un fenómeno que ha encendido las alertas de las autoridades en distintas regiones del país.

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