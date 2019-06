-En tu caso personal y el de tu familia, ¿cuáles fueron los "no" más duros que te tocó atravesar?

-¡Fueron 47! Recorrimos 47 escuelas. Los mejores fueron los que me decían directamente "no porque esta es una escuela deportiva". Pero por lo menos me decían no. Y me explicaban por qué. Ellos entendían que un niño con una discapacidad, con una parálisis cerebral, no podía estar en una escuela donde la prioridad era el rugby. En otros casos me decían "no, porque es bilingüe", lo cual también era entendible. Ahora, en los casos en los cuales no decían nada, eso era terrible porque uno volvía a llamar. Por eso, a partir de esa experiencia, nosotros en la organización creamos un servicio en el cual, ante la búsqueda escolar, la persona puede venir a la asociación y nosotros tratamos de hacer el filtro antes. No es lo mismo que me digan que no a mí o a la trabajadora social a que le digan al padre. A las escuelas no se les cambia la idea o es muy difícil cambiarles la idea. Con lo cual, un niño con discapacidad no puede ser incluido por un recurso de amparo. En los primeros tiempos, y de hecho mi hijo ha sido incluido así en su primer grado, esto se hizo de esa manera porque no había otra posibilidad. Y no era la mejor manera.