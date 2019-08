Finalmente, ya con los chicos más grandes, empezó a trabajar limpiando casas. "A mi edad no había mucho para hacer. No tengo la experiencia que se necesita hoy, porque hay que saber de computadoras y qué sé yo… Entonces pensé: hago limpieza, que podía ir en mi auto y era fácil. Pero la verdad es que el cuerpo no me da porque tengo lupus, una enfermedad autoinmune que hace que me duela todo. Por eso no me alcanza, la casa la alquilamos gracias a sueldo de Valentín y Hernán. Yo gano solo seis mil pesos por mes y se me va todo en los medicamentos de Cristian. Y aquella quinta que teníamos no terminamos de pagarla porque cayó mi ex económicamente y se perdió todo".