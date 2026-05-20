México

Piden asilo, evitan cargos: el argumento que usó el esposo de Inés Gómez Mont para frenar su extradición

La conductora de televisión y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, enfrentan cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal

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(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, logró frenar su extradición a México tras solicitar asilo político en Estados Unidos y argumentar una supuesta persecución por sus “posturas políticas conservadoras”. El caso volvió al centro del debate luego de que el gobierno mexicano confirmó el 19 de mayo que Washington rechazó entregarlo a la Fiscalía General de la República (FGR).

EEUU rechaza 269 extradiciones solicitadas por México

Durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, reveló que las autoridades estadounidenses consideraron que los delitos imputados al abogado “no son violentos”, motivo por el cual negaron la solicitud de extradición promovida por México.

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Diapositiva del Gobierno de México con el título "Casos de solicitud de detención provisional a destacar" y el logo de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México presenta un listado de solicitudes de detención provisional, destacando la negación de extradición de Víctor Álvarez Puga por Estados Unidos. (Gobierno de México)

Álvarez Puga enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. La FGR sostiene que él y Gómez Mont participaron en una red de empresas factureras vinculada con un presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las claves de la permanencia de Álvarez Puga en EEUU

El abogado fue detenido en septiembre pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a irregularidades migratorias. Sin embargo, durante su proceso legal presentó una solicitud de asilo político en Estados Unidos.

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En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Álvarez Puga afirmó que teme regresar a México debido a una supuesta persecución política. También argumentó pertenecer a un “grupo social particular”, estrategia legal utilizada para intentar frenar su deportación o entrega a autoridades mexicanas.

Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)
Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)

La situación tomó mayor relevancia después de que el nombre del empresario desapareció del sistema público de localización de detenidos de ICE, sin que exista información oficial sobre si permanece bajo custodia, obtuvo libertad migratoria o fue transferido a otra instancia estadounidense.

Durante la misma conferencia, Pedro Velasco aseguró que la negativa estadounidense no representa un hecho extraordinario dentro de la relación bilateral.

“Es una práctica común entre los dos países. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado”, declaró el funcionario.

Sheinbaum también cuestionó públicamente el nivel de cooperación de Washington en materia de extradiciones. Según cifras presentadas por la Cancillería, México realizó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos entre 2018 y mayo de 2026, pero ninguna prosperó.

“Las mismas reglas deben aplicar para todos”, sostuvo la mandataria.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

El caso también involucra a Gómez Mont, quien permanece prófuga desde 2021 pese a contar con una ficha roja de Interpol. Reportes periodísticos señalan que agentes migratorios localizaron a la conductora junto a su esposo en una residencia de Pinecrest, Florida, aunque no fue arrestada debido a la presencia de sus hijos menores.

Hasta ahora, ni autoridades estadounidenses ni mexicanas aclararon el paradero exacto de Víctor Álvarez Puga ni el estado actual de su proceso migratorio.

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