"Unos días antes de recibirme escribí una carta para mí, fue lo primero que me salió, y la verdad que me pregunté cómo había llegado a recibirme, debido a quiénes, cómo… Y me salió escribir una carta agredeciéndoles a todas aquellas personas e instituciones barriales que me habían acompañado", contó Christian sobre la decisión que, inesperadamente, hizo que su nombre recorriera las redes sociales.