Cuando la subieron a un avión militar y la esposaron a unas cadenas en el suelo, intuyó que iba a sobrevivir: demasiado trabajo para matarla. "Yo tenía mi propia lógica para calmarme", recordó. Tras aterrizar en un destacamento, un auto la llevó, como había pensado, a la cárcel de Devoto. Pero no para que se quedara, como creía. "No querían que tuviera contacto con nadie. Me pusieron sola en una celda. La guardia no me dijo nada".