Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó fecha, hora y lugar para aceptar el debate presidencial a Iván Cepeda: “El país tiene que conocer”

El pronunciamiento del candidato presidencial de Salvación Nacional se produce después de que el aspirante del Pacto Histórico solicitara un espacio para debatir con él, tras los resultados de la jornada electoral del 31 de mayo de 2026

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en la segunda vuelta presidencial, que se realizará el 21 de junio de 2026 - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El candidato Abelardo de la Espriella confirmó en su cuenta oficial de X la fecha, la hora y las condiciones que establece para aceptar el debate presidencial solicitado por el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El director de Semana, Yesid Lancheros, invitó a De la Espriella y a Cepeda, así como a sus respectivas campañas presidenciales, a participar en un debate presidencial organizado por el medio, y propuso el 9 de junio de 2026 como fecha tentativa para su realización.

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Abelardo de la Espriella, quien en la primera vuelta fue el ganador de la jornada con más de 10 millones de votos, citó a Iván Cepeda y aseguró que la fecha, la hora y el lugar propuestos por Lancheros son los indicados para realizar el debate solicitado.

“Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm (sic)”, aseveró De la Espriella.

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