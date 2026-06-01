Abelardo de la Espriella confirmó fecha, hora y lugar para aceptar el debate presidencial a Iván Cepeda: “El país tiene que conocer”

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en la segunda vuelta presidencial, que se realizará el 21 de junio de 2026 - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El candidato Abelardo de la Espriella confirmó en su cuenta oficial de X la fecha, la hora y las condiciones que establece para aceptar el debate presidencial solicitado por el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El director de Semana, Yesid Lancheros, invitó a De la Espriella y a Cepeda, así como a sus respectivas campañas presidenciales, a participar en un debate presidencial organizado por el medio, y propuso el 9 de junio de 2026 como fecha tentativa para su realización.

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Abelardo de la Espriella, quien en la primera vuelta fue el ganador de la jornada con más de 10 millones de votos, citó a Iván Cepeda y aseguró que la fecha, la hora y el lugar propuestos por Lancheros son los indicados para realizar el debate solicitado.

“Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm (sic)”, aseveró De la Espriella.

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