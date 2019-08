"La gente de Buenos Aires nos mandaba ropa, las cánulas de la traquetomía que acá decían que no se conseguían. Acá en Chaco no, la gente repetía '¿qué la vamos a ayudar si el gobierno le da plata?'. Del gobierno me daban 2.000 pesos por mes y me pedían que fuera y les presentara tickets de compra. Me han pedido que fuera en pleno diciembre con el calor terrible que hace en este provincia, he ido con mi hija creyendo que nos iban a dar algo y era sólo para que el gobernador se sacara una foto con Luz. Después, chau".