"Con el nene en brazos empiezo a tranquilizarlo, miro a la playa y no había nadie, el 112 no había llegado. Me mira y me dice 'pensé que no me ibas a sacar porque soy negro'. Si un nene de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad. Y yo le dije 'sos hermoso, vine a sacarte' pero sabía que había pocas posibilidades", continuó el relato de la dramática situación.