En diálogo con Infobae, César Guersoni, coordinador de Acción Animal, explicó la decisión de no tener ningún tipo de participación el mismo día que asista el Presidente: "No queremos que parezca un reclamo político, porque no lo es, ya que no creemos que este Gobierno en particular haya hecho algo más en contra que lo que viene haciendo el común de la gente".