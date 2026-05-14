Iván Cepeda propuso renta básica para personas con discapacidad: así sería el cambio estructural en las políticas públicas

Iván Cepeda anunció plan nacional para garantizar derechos y dignidad a personas con discapacidad - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El candidato presidencial de Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, anunció en Bogotá la puesta en marcha de una renta básica para personas con discapacidad si resulta electo.

El compromiso fue presentado durante un encuentro nacional con organizaciones, familiares y cuidadores provenientes de diversas regiones, realizado el 13 de mayo. Según el comunicado oficial de su equipo de prensa, la iniciativa busca revertir décadas de exclusión y marginación de este colectivo.

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Durante el evento, Cepeda señaló que Colombia mantiene una “deuda histórica” con millones de ciudadanos que viven con discapacidad. “Quiero hablar de millones de personas que durante décadas han sido invisibilizadas, excluidas y tratadas como un problema en lugar de como ciudadanos plenos”, expresó el senador, según la información difundida por su equipo.

El candidato subrayó que su administración adoptará medidas urgentes en materia de salud, con un plan de emergencia destinado a resolver las atenciones, diagnósticos y tratamientos que permanecen pendientes. “La privatización y la corrupción han causado una debacle en la salud de los colombianos”, remarcó.

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Iván Cepeda presentó iniciativa para revertir décadas de exclusión de la población con discapacidad - crédito Equipo de prensa Iván Cepeda

Cepeda insistió en que el Estado debe dejar de considerar a las personas con discapacidad como objetos de caridad o gastos presupuestarios.

“No son objetos de caridad, no son beneficiarias pasivas, no son un gasto. Son ciudadanos y ciudadanas plenos, sujetos políticos con derechos y con capacidad de transformar este país”, afirmó el candidato presidencial.

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En su intervención, criticó la influencia del modelo neoliberal y el capacitismo, que a su juicio relegaron a este grupo al “lugar de los improductivos, de objetos de asistencia o de simple mercancía, despojados de toda agencia política”. También calificó de “ideología perversa” a la visión que define a las personas por lo que supuestamente no pueden hacer, cruzándose con prácticas discriminatorias como el racismo y el patriarcalismo.

La propuesta de Cepeda contempla medidas en educación, salud, participación y justicia, con el objetivo de “cambiar de raíz el enfoque de la discapacidad en Colombia”.

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Iván Cepeda impulsa renta básica y políticas de inclusión para personas con discapacidad - crédito Suministrado por equipo de prensa de Iván Cepeda

El senador hizo especial hincapié en que muchas personas con discapacidad, en especial quienes residen en áreas rurales o periferias urbanas, enfrentan pobreza y desigualdad. “Viven en una sociedad que discrimina, desprecia e incluso odia a quien se sale del patrón de la llamada ‘normalidad’ o ‘eficiencia’”, advirtió.

El equipo de prensa de Cepeda destacó avances logrados por el actual gobierno progresista liderado por Gustavo Petro, como el fortalecimiento de subsidios y apoyos, la reducción de la pobreza y el reconocimiento de derechos y labores de cuidado.

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El candidato aseguró que su propuesta busca profundizar esos logros mediante la creación de una renta básica para quienes presenten mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica, territorial, laboral, de género y edad, así como para quienes hayan sido víctimas del conflicto armado o la violencia.

La campaña de Cepeda detalló que el segundo gobierno progresista promoverá el reconocimiento pleno de las personas con discapacidad como sujetos políticos, “generando acciones de Estado y gobierno que dignifiquen sus diversidades, sus saberes, sus formas históricas de producción y que fortalezcan a sus organizaciones”.

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Iván Cepeda prometió transformar el enfoque estatal sobre discapacidad con medidas en salud, educación y justicia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En esa línea, el primer eje de su programa apunta a asegurar el derecho a proyectos de vida dignos y autónomos en todos los territorios, considerando la labor de cuidado como un derecho fundamental.

El plan educativo impulsará una política de inclusión real, garantizando acceso, permanencia y culminación en todos los niveles, con apoyos pedagógicos, formación docente en diversidad, materiales accesibles y educación bilingüe para personas sordas, además de cobertura en zonas apartadas.

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A nivel comunitario e institucional, el proyecto de Cepeda prevé fortalecer la accesibilidad, la participación política y la economía popular inclusiva. La propuesta incorpora justicia accesible y reparación para las víctimas, adecuando la atención a las particularidades de cada caso.

Durante su intervención, Cepeda insistió en la dimensión política del colectivo, al considerar que “una democracia verdadera solo existe cuando todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones, vivir con dignidad y transformar colectivamente el país que comparten”.

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