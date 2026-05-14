Colombia

Centro Democrático respaldó al expresidente Álvaro Uribe por críticas a la entrevista con Wetscol: “Dato mata relato”

La colectividad publicó su posición en redes sociales y respondió a las observaciones de un medio sobre las declaraciones del exmandatario en temas de seguridad, empleo y desmovilización

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Dibujo que muestra a Álvaro Uribe con gafas hablando en un micrófono, con el logo azul y amarillo del Centro Democrático con silueta de persona y corazón al fondo.
La organización política difundió su postura a través de X, negó contradicciones y sostuvo su respaldo al expresidente ante los señalamientos por su gestión y su reciente aparición en redes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Centro Democrático expresó su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de la entrevista realizada por el streamer Westcol, y difundió su posición en una publicación en la red social X.

En el mensaje, la colectividad respondió a una nota publicada por Cambio sobre el encuentro digital, defendiendo los argumentos expuestos por el exmandatario. El partido resumió su postura con la frase: “Dato mata relato”.

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La declaración del Centro Democrático se centró en cinco puntos, donde abordó temas como los llamados “falsos positivos”, el salario mínimo, la reforma laboral de 2002, la informalidad laboral y el proceso de desmovilización de grupos armados ilegales.

El partido afirmó: “Sobre los llamados ‘falsos positivos’, no existe una cifra definitiva y la propia JEP ha reconocido que trabaja sobre un universo provisional de casos. Además, durante el gobierno de Uribe fueron retirados 28 altos oficiales una vez se conocieron los hechos, y la misma JEP ha señalado que la Política de Seguridad Democrática no tuvo relación directa con esos crímenes”.

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La declaración del Centro Democrático se centró en cinco puntos, donde abordó temas como los llamados “falsos positivos”, el salario mínimo, la reforma laboral de 2002 - crédito Colprensa

La publicación de Centro Democrático también hizo referencia a la discusión sobre el salario mínimo, señalando: “No hay contradicción sobre el salario mínimo. Uribe y Paloma Valencia plantearon que los aumentos salariales deben ir acompañados de medidas que protejan el empleo formal y la sostenibilidad empresarial, no que los trabajadores ganen menos”. Según el partido, la posición del expresidente y de la senadora busca equilibrar el aumento salarial con la protección del empleo y las empresas.

En cuanto a la Ley 789 de 2002, el partido detalló que “no se limitó al ajuste del recargo nocturno. Fue una reforma impulsada en medio de una crisis de desempleo superior al 15 %, orientada a promover empleo formal, reactivar la economía y crear incentivos de contratación y capacitación laboral. Los años posteriores reflejaron reducción del desempleo y mayor afiliación a la seguridad social. La Ley trajo además grandes beneficios como la creación del Fondo Emprender del Sena”.

Así, la colectividad atribuyó a esa reforma resultados como la disminución del desempleo y el fortalecimiento de la seguridad social.

Respecto a la informalidad laboral, el Centro Democrático citó cifras recientes: “La afirmación de Uribe sobre la informalidad tiene sustento. Según cifras citadas por El Colombiano, de 650.000 nuevos empleos generados recientemente en Colombia, cerca de 457.000 fueron informales, es decir, alrededor del 70%. El problema de fondo sigue siendo que la mayoría de nuevos empleos carecen de estabilidad y garantías laborales”. El partido sostuvo que el reto persiste en la calidad de los empleos y la garantía de derechos laborales.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático atribuyó a esa reforma resultados como la disminución del desempleo y el fortalecimiento de la seguridad social - crédito @CeDemocratico/X

En el último punto, el partido resaltó el proceso de desarme de grupos ilegales durante la presidencia de Uribe: “Durante el gobierno de Uribe se produjo la mayor desmovilización de un grupo armado ilegal en la historia del país, con más de 35.000 integrantes de las AUC desmovilizados y la extradición de sus principales cabecillas, así como la desmovilización de 18 mil guerrilleros. El rearme ocurrió años después, en medio del debilitamiento de la presión militar y el crecimiento de los cultivos ilícitos y economías ilegales”.

La publicación en X se difundió como respuesta a la cobertura de Cambio sobre la entrevista de Westcol a Álvaro Uribe Vélez. El medio digital relató que el encuentro, transmitido desde la finca El Ubérrimo, se extendió por más de tres horas y estuvo marcado por anécdotas, referencias a la historia política del país y mensajes dirigidos a una audiencia joven.

Según la publicación, el Centro Democrático respondió a varios apartes de la nota de Cambio. En particular, la colectividad defendió la gestión de Uribe en materia de seguridad y en la respuesta institucional frente a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

La publicación remarcó que las cifras sobre víctimas siguen en revisión y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha establecido una cifra definitiva. Además, el partido aseguró que durante el gobierno de Uribe se tomaron medidas como el retiro de altos oficiales y que la política de seguridad no tuvo relación directa con los crímenes.

Sobre la política laboral, la comunicación del partido reiteró que la reforma de 2002 tuvo como objetivo enfrentar la crisis de desempleo y que sus resultados se reflejaron en indicadores económicos y sociales. Al referirse a la informalidad, la colectividad respaldó la cifra mencionada por el expresidente en la entrevista y señaló que el desafío principal es la estabilidad laboral.

- crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube
El Centro Democrático respaldó la cifra mencionada por el expresidente en la entrevista y señaló que el desafío principal es la estabilidad laboral - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

El respaldo del Centro Democrático al expresidente se expresó en un mensaje final: “Dato mata relato”. La frase resume la intención del partido de confrontar versiones o interpretaciones sobre el legado de Álvaro Uribe Vélez con datos y cifras.

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