Entonces cuenta que estando en prisión, perdió a su hermano y no pudo estar en el entierro. "Por momentos no creo que haya fallecido… Me duele mucho y cuando tengo feos pensamientos, el yoga me tranquiliza. Quiero demostrarle a la sociedad que sé que cometí errores, me arrepiento y estoy pagando. Quiero salir y ser otra persona. Me estoy armando para trabajar, no para delinquir de nuevo. Ahora valoro mi vida y la de los demás. El yoga me ayudó a perdonarme", dice con los ojos nublados.