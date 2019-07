—Sí, siempre me llamaba a las 3 de la mañana. Me decía "Hola Luisa, ¿qué hacés?"."Estoy durmiendo, Carlos, acá son las 3 de la mañana". Él estaba en Europa. Y me decía: "A vos qué te parece, ¿hablo con los de Clarín o no? Porque me están dando con todo". Y yo: "No sé Carlos, qué te puedo decir, estoy durmiendo". Una vez me dijo: "Me fui a ver Camerún. No, no. No es lo que dicen, no es lo que dicen. No te preocupes, va a andar todo bien".