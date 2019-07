Boca algo era Bocalán, una ONG que trabaja en el entrenamiento de perros de asistencia para personas con discapacidades físicas y chicos con autismo. Googlearon, llamaron y fueron a una entrevista. "Nos preguntaron qué esperábamos del perro y casi no sabíamos. Pero sí: que nos permitiera tener un contacto visual distinto con Juan. Poder verlo. Cuando estamos en un espacio abierto lo tenemos que tener a upa, no lo vemos. Y si no está a upa sale corriendo. No hay manera de retenerlo".