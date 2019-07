Cuando el empleador le pidió un teléfono de contacto no supo qué número darle. Tuvieron que prestarle un celular: sus jefes necesitaban llamarlo para coordinar las condiciones laborales. Ya le habían dado zapatos, pantalón, camisa y un saco. "Cuando se los quise devolver me dijeron que me los quedara hasta que otra persona los necesite", contó. No precisó que le cargaran crédito en la SUBE, pero sabe que si se los pedía, lo hubiesen hecho. Hace dos meses trabaja en maestranza en un hotel del centro porteño: es el tercer empleo que le consiguieron.