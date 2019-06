1- El barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color.

2- La misión del barman es alegrar, no embriagar.

3- Haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente.

4- No ofrezcas nunca una copa sin una sonrisa.

5- Habla lo necesario, no escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo.

6- Sé el más limpio, más elegante, más cordial, más fino en todo momento y todo lugar.

7- No hagas trampas con las bebidas ni juegues con la confianza de tus amigos, sírveles siempre lo mejor.

8- Sé paciente con los que te ayudan en el bar, enséñales tu oficio con amor. No los engañes.

9- Lleva encendida la solidaridad profesional y no permitas que nadie la quebrante.

10- Siente el orgullo de ser barman, pero merécelo.