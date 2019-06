-Una vez, ante mi insistencia, me llamaron de la Armada. Y un oficial me dijo: "Ya le dimos todo lo que teníamos Basti, no joda más. El resto lo tiene el Ministerio de Defensa". En ese momento era ministra Nilda Garré. Hice el pedido correspondiente y el Ministerio de Defensa me contestó que se trataba de un secreto militar, expresión que no se había usado hasta ese momento. Entonces inicié una demanda judicial. Perdí en primera instancia. Apelé. Y en segunda instancia la Justicia me dijo que se trataba de un "secreto de Estado", lo cual cierra todos los caminos legales. Salvo que el Poder Ejecutivo, quienquiera que sea el Presidente, ordene desclasificar los documentos…