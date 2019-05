Esos pocos minutos, similares a una ceremonia del té, son el prólogo inmejorable para comenzar un día agitado. No en vano, la campaña publicitaria de la tradicional hojita incluía la consigna "¡Cada mañana, cada mañana!", que un simpático lorito repetía en las transmisiones de La cabalgata deportiva (The Gillette Cavalcade of Sports), en las que se hizo popularísima la voz de Buck Canel, aquel relator norteamericano nacido accidentalmente en la Argentina, de quien se dice que un día invitó a Fidel Castro a afeitarse su barba con la hojita de afeitar. Si el líder cubano hubiese aceptado aquella audaz sugerencia, debería haber tenido en cuenta estos tips para lograr una buena afeitada: