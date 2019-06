Walter García dijo desgraciadamente porque entiende que lo mejor para la provincia sería que Tierra del Fuego se incorpore al sistema de interconexión nacional. "La ventaja de estar conectado a la red nacional es que tenés una fuente de energía disponible en caso de que falle nuestra propia generación. También con el interconectado entrás en el mercado eléctrico mayorista nacional -en el que ahora no estamos-, donde existen regulaciones que favorecen tanto las distribuidoras y a las generadoras de energía como a los usuarios. Porque acá en la provincia no hay subsidios como en el resto del país por no comprarle ni venderle energía a Cammesa".