Tras pronunciar el discurso televisivo, Galtieri se dirigió al Edificio Libertador para mantener una reunión con los generales de división. Eran momentos de crisis, en especial, dentro del Ejército. Galtieri recordará al autor: "Tengo una reunión con los generales de división, donde no se plantean problemas mayores… sólo se crea una discusión cuando el general [Edgardo] Calvi plantea el tema de la no consulta con los generales, de que yo había procedido por mi cuenta. Le respondo que si es así y no está de acuerdo, ya sabe lo que tiene que hacer. Lo siguieron en el planteo [Llamil] Reston y [Horacio] Varela Ortiz. Entonces los tres pidieron el retiro. Cuando termina la reunión, los tres solicitaron una entrevista conmigo por separado. Los recibí por orden de antigüedad. El primero fue Reston (comandante del Cuerpo IV). Entró diciendo: '¿Me invita un whisky?'. En la conversación, tanto él como los otros luego, me dicen que la discusión era el resultado de los nervios que se vivían, que no había que darle mayor trascendencia. Yo respondo que es posible que así sea, que todos estábamos cansados por el esfuerzo que realizábamos. Acordé con los tres que nos olvidaríamos del pedido de pase a retiro. Sin embargo, yo me pregunté: ¿Cómo harán mañana para presentarse otra vez ante todos los generales? Le tengo que consignar que, previamente, el lunes (14), había citado a todos los generales de división para mantener una conversación el miércoles (16)."