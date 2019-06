Advirtió que no era descabellado pensar que en cualquier momento que juzgaran favorable, los vecinos chilenos -cuyo apoyo y simpatía por la causa británica eran evidentes- podrían invadir el país en busca de reivindicaciones históricas. Era su obligación no ignorar esa amenaza y en todo caso estar preparados para enfrentarla. Agradecía emocionado el gesto de los hermanos peruanos que habían advertido que no permanecerían impasibles ante dicha probable agresión.