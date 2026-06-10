La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

La selección española prepara cada detalle de su semana clave en Estados Unidos antes del esperado debut mundialista ante Cabo Verde (Miguel Morenatti)

La selección de España inicia este martes 10 de junio su semana clave de preparación en Estados Unidos de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar el próximo lunes 15 ante Cabo Verde. El equipo dirigido por Luis de la Fuente afronta el reto con el cartel de favorito, respaldado por una racha de 30 partidos sin derrota y con recientes victorias en amistosos, como el 1-3 ante Perú.

El grupo español, que aterrizó de nuevo en territorio estadounidense tras cerrar su último ensayo en México, combinará sesiones de entrenamiento, comparecencias ante la prensa y traslados, todo ello bajo una planificación milimétrica.

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El miércoles 10 de junio estará reservado para la recuperación física. Por la mañana, los medios podrán visitar el campo base de Baylor School en Chattanooga junto a Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Las prácticas abiertas para periodistas están previstas el jueves 11 y el viernes 12 de junio a las 11:00, hora local de Chattanooga (17:00 en España peninsular).

Ruedas de prensa, último ensayo y viaje a Atlanta

El jueves a las 12:30 (18:30 en España) habrá una rueda de prensa, mientras que el viernes, a la misma hora, la agenda incluirá una presentación de patrocinio y atención a medios. El sábado 13, la selección completará un entrenamiento a puerta cerrada y ofrecerá una rueda de prensa, en los mismos horarios, antes de desplazarse por carretera a Atlanta a las 18:00.

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El domingo 14, las actividades se centrarán en la Kennesaw State University (Georgia), donde se celebrará una zona mixta a las 9:30 y un entrenamiento oficial a las 10:30 (ambos horarios locales; 15:30 y 16:30 en España, respectivamente). Por la tarde, a las 15:45 (21:45 en España), Luis de la Fuente atenderá a los medios en el Estadio de Atlanta.

El domingo 14 de junio, a las 15:45 (21:45 en España), Luis de la Fuente atenderá a los medios en el Estadio de Atlanta

El lunes 15 de junio, a las 12:00 del mediodía en Atlanta (18:00 en España peninsular), España se medirá ante Cabo Verde en su estreno mundialista. El equipo español se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown durante la primera parte de la concentración y en el Whitley Hotel de Atlanta tras el traslado.

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Favoritismo, confianza y máxima exigencia

La plantilla llega al torneo con sensaciones positivas tras los últimos partidos de preparación. La victoria ante Perú ha servido para reforzar la confianza de un grupo que no esconde su ambición. “Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos”, señaló Pedri. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha subrayado la profundidad de plantilla, sobre todo en el centro del campo, y la fortaleza anímica del grupo: “Estos jugadores se han ganado el reconocimiento con el tiempo”.

El equipo nacional ajusta su puesta a punto final en Estados Unidos con una agenda precisa (RFEF)

La portería ha concentrado parte del debate mediático en las últimas convocatorias, aunque el técnico parece confiar en Unai Simón como titular. La competencia interna se mantiene viva, pero la estructura defensiva y la calidad ofensiva de la selección generan expectativas altas para el debut.

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El día a día de la concentración estará regulado por estrictos protocolos de acceso para los medios y una gestión precisa de los horarios, tanto en hora local estadounidense como en horario peninsular español. Todas las actividades, incluidas las ruedas de prensa y los entrenamientos abiertos, han sido coordinadas para facilitar el trabajo de prensa y preservar la concentración del equipo.

La convocatoria definitiva cuenta con figuras clave como Rodri, Pedri, Fabián, Mikel Oyarzabal o Lamine Yamal, quien, pese a sus molestias físicas, sigue siendo una de las grandes esperanzas del torneo. En los últimos días, el equipo ha trabajado para recuperar a los futbolistas tocados y resolver las dudas tácticas antes del inicio oficial de la Copa del Mundo.

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La Furia Roja promete dar pelea para quedarse con su segunda Copa del Mundo

El choque ante Cabo Verde supondrá el pistoletazo de salida para el Grupo H, en el que también figuran Uruguay y Arabia Saudí. La plantilla española mantiene el objetivo de conquistar su segunda estrella en un torneo en el que “los mejores del mundo juegan en España”, como aseguró el entrenador. Todo está listo en la expedición, que encara la cuenta atrás para el debut con la confianza intacta y la mirada puesta en Atlanta.