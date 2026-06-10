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Los lagos de Comapedrosa: una ruta natural y un motivo por el que está prohibido bañarse

En enclave andorrano trata de protegerse de las actividades humanas, por lo que está vetado el acudir al lavabo

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Los lagos de Comapedrosa
No se autoriza el baño en las zonas durante la ruta. / Wikimedia Commons

La visita a enclaves naturales crece con el buen tiempo, pero también lo hacen los riesgos del medioambiente ante la presencia humana. No todos los países están tomando medidas al respecto, pero algunos vecinos de España, sí: Andorra, concretamente las valles del Comapedrosa, ya han prohibido de forma estricta el baño en sus lagos. ¿El motivo? Evitar la contaminación que aparece tras el uso de las cremas solares.

La medida forma parte de una regulación más exigente de los usos permitidos del espacio y regirá la gestión ambiental del espacio durante los próximos cuatro años, según ha avanzado Digital Andorra. El cónsul menor de la Massana Roger Fité precisó que solo se permitirá refrescarse o mojarse las piernas, con el objetivo de no perjudicar la práctica de la pesca, de acuerdo con lo recogido por, tal y como ha señalado durante la entrevista.

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El documento mantiene el veto total a la circulación de bicicletas y a cualquier vehículo no autorizado dentro del entorno natural. Este espacio quedará reservado a vehículos de ganaderos o a motorizariones de servicios especiales, según ah publicado Digital Andorra.

El plan incorpora por primera vez la regulación y el control del sobrevuelo de drones de acuerdo con las normativas gubernamentales. También reconoce oficialmente el espacio como reserva Starlight y ampara las actividades nocturnas vinculadas a la astronomía. La normativa recuerda la obligación de llevar las mascotas atadas para evitar incidentes con el ganado y la fauna autóctona. Además, prevé impulsar estudios científicos transpirenaicos y priorizar la educación de los usuarios antes de aplicar el régimen de sanciones, según Digital Andorra.

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Los lagos de Comapedrosa
Las montañas de Andorra dificultan las comunicaciones dentro de la ciudad. / Wikimedia Commons

¿Qué se sabe del accidente de Adamuz, en España?

Ardua es la tarea que se ha proopuesto La Prados en La Venta de Cadena SER (Andorra despliega en verano una red de senderismo que va desde paseos familiares junto a lagos hasta ascensiones de alta montaña, con recorridos señalizados, sin exigencia técnica de escalada y adaptados a niveles distintos, según explican en e,l blog Viajando.

La propuesta incluye desde una vuelta de una hora al lago de Engolasters, situado a 1.500 metros, hasta la subida al Comapedrosa, de 2.942 metros, con un itinerario de ida y vuelta de 16 kilómetros y más de 1.300 metros de desnivel. El blog precisa, además, que las distancias y los tiempos son orientativos y pueden variar según el ritmo, el desnivel o las paradas. También recomienda llevar un mapa de montaña, como los de Editorial Alpina, para orientarse en itinerarios que no requieren conocimientos técnicos pero sí una condición física mínima.

Entre las opciones más asequibles, Viajando sitúa el lago de Engolasters, a pocos kilómetros de Escaldes, como una ruta sin grandes desniveles y adecuada para hacer en familia. El embalse artificial permite una circular casi llana con vistas a la cara oeste de Andorra y a bosques de abetos, además de zonas de césped para picnic, aunque el baño no está permitido.

Senderismo para toda la famila en el valle de Encamp

El camino arranca en Engolasters, parte también del Camí de les Pardines, descrito por el blog Viajando. El recorrido es prácticamente llano, está bien acondicionado y ofrece vistas constantes sobre el valle de Encamp, lo que lo convierte en una excursión de medio día o en una prolongación sencilla de la visita al lago.

La Ruta del Ferro aparece en la misma franja de dificultad. Une Llorts y La Cortinada por antiguos caminos vinculados al transporte del hierro en el valle de Ordino, discurre junto al río y está jalonada por esculturas al aire libre conocidas como los hombres de hierro, una referencia al pasado minero del país.

La pequeña playa rodeada de acantilados y coronada por un castillo que es una de las más bonitas de Girona.

En un escalón superior, Viajando destaca la excursión a los lagos de Tristaina como una de las más atractivas del país por su acceso asequible a un paisaje de alta montaña. El itinerario arranca en el aparcamiento de Arcalís, suma unos seis o siete kilómetros y apenas 300 metros de desnivel en una circular señalizada con marcas amarillas e hitos de piedra.

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