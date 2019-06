"Le conté a mi papá qué le había pasado a Ruben Salinas: le dije que se lo habían llevado de madrugada de su casa de Valentín Alsina. Él me respondió: 'No todo el mundo se da cuenta, pero estamos viviendo una guerra sucia. En todas las guerras mueren inocentes y Ruben debió haber sido un inocente. Lo mejor que podés hacer es decirle a tu compañera que no lo busque más, debe haber muerto'". Bibiana hizo una pausa en su relato. Tomó aire y narró: "Esa respuesta me produjo una fractura, me provocó una herida, me enojó mucho, no lo acepté. Ahí tuve la primera gran pelea con mi padre. Me hablaba de una guerra. 'Entraron a su casa mientras dormía, lo golpearon delante de sus hijos. Era un médico. ¿De qué guerra me hablás?', le grité. Empezó a gestarse en mí una sensación de vergüenza muy grande y muy íntima. No podía llevarle esa respuesta a Isabel".