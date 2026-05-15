Por esto nunca tienes que tirar el aceite de las sardinas en lata: el truco para aprovechar todas sus propiedades

El aceite es rico en omega 3(Freepik)

Abrir una lata de sardinas es un gesto habitual en muchas cocinas, pero hay una duda que se repite cada vez más: ¿qué hacer con el aceite que queda en el envase? Muchas personas lo tiran directamente por el fregadero sin pensarlo, mientras que otras empiezan a preguntarse si realmente están desperdiciando algo valioso. La respuesta, según distintos expertos en alimentación, es clara: ese aceite no solo se puede aprovechar, sino que además tiene beneficios.

Tal y como recoge Charlotte Huppenbauer para ELLE, las sardinas en conserva se han convertido en un producto estrella por su precio asequible, su sabor y su alto valor nutricional. Se consumen en tostadas, ensaladas, pastas o incluso pizzas, pero el aceite que las acompaña suele acabar en la basura. Este gesto, aparentemente sin importancia, supone perder parte de las propiedades del producto.

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El motivo es sencillo: el aceite no es solo un líquido de conservación. Durante el proceso, las sardinas liberan en él parte de sus nutrientes, lo que lo convierte en un complemento interesante para la dieta. Tirarlo implica desechar aproximadamente un 20% del contenido total de la lata, incluyendo componentes beneficiosos para la salud. Una práctica muy extendida que, poco a poco, empieza a cuestionarse.

Una fuente de omega 3 que muchos desaprovechan

Uno de los principales argumentos para no tirar el aceite es su valor nutricional. Las sardinas son conocidas por su alto contenido en omega 3, un tipo de grasa saludable clave para el corazón y el sistema circulatorio. Parte de estos nutrientes se transfieren al aceite durante la conservación, junto con vitaminas liposolubles.

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Episodio: ¿Por qué consumir omega 3?.

Esto significa que, aunque no tenga la misma calidad que un aceite de oliva virgen extra, sigue siendo un producto interesante desde el punto de vista nutricional. Además, dependiendo del tipo de conserva, puede tratarse de aceite de oliva, girasol o colza, todos ellos aptos para el consumo.

Por tanto, desecharlo no solo supone un desperdicio alimentario, sino también nutricional. En un contexto en el que cada vez se apuesta más por una alimentación consciente y sostenible, aprovechar este tipo de recursos cobra aún más sentido.

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Cómo reutilizar el aceite de sardinas

Lejos de ser un residuo, el aceite de sardinas puede convertirse en un aliado en la cocina diaria. Su sabor intenso y ligeramente salino lo hace ideal para dar un toque diferente a platos sencillos. Por ejemplo, se puede utilizar como base para aliñar ensaladas, aportando un matiz mediterráneo sin necesidad de añadir otros ingredientes.

Una receta con una lata de sardinas, por ejemplo mayonesa (Adobe Stock)

Otra opción práctica es emplearlo para preparar una mayonesa casera con más sabor o incorporarlo a recetas rápidas de pasta. Un ejemplo sencillo consiste en calentar el aceite en una sartén, añadir tomates cherry, alcaparras y las propias sardinas, y mezclarlo todo con la pasta recién cocida. El resultado es un plato económico, fácil y que evita el desperdicio.

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En definitiva, la próxima vez que abras una lata de sardinas, quizá convenga pensárselo dos veces antes de tirar el aceite. Lo que parece un sobrante puede ser, en realidad, un ingrediente útil, saludable y lleno de posibilidades en la cocina cotidiana.