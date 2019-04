"Lo que empezó a surgir fue una catarata de relatos, algo impensado, con una fuerza bestial –dice Erika, y su voz se interrumpe en un sollozo. Luego continúa-. El límite fue la Ley del 2 x 1 y ver a tipos como Etchecolatz con prisión domiciliaria. Se me estrujó la panza y entonces decidimos salir a la calle. En paralelo, hubo dos notas en la revista Anfibia que me sacudieron y me llamaron a la acción. Una fue escrita por Tali Goldman sobre una niña que jugaba en la ESMA, y la otra es la tuya -me señala- sobre Mariana Dopazo, la ex hija de Etchecolatz, que fue la que me impulsó a contar públicamente mi historia".