"No me acuerdo por qué, pero dije que no quería ir a esa primera exhumación. Sin embargo cuando estaban exhumando me vinieron a buscar porque hacía falta gente y terminé yendo", comparte el final de la historia Fondebrider. Con sólo 19 años la decisión lo marcó de por vida. De esa vez recuerda que los restos no eran de la persona que buscaban y el cara a cara temprano con el dolor de los familiares. Entender que no se trataba de trabajar por la memoria de los muertos, sino de darles respuestas a los vivos.