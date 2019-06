— Yo me enteré porque alguien lo puso en Facebook y lo "repostié" porque me pareció un gesto original de esta científica. Esto no se dio en el vacío: sus becarios y becarias más jóvenes eran los que estaban en la peor situación y no podían solventar el día a día en su laboratorio. Ella mostró al gran público, incluso al Presidente, que la situación no daba para más. Dora Barrancos (Nota del redactor: su predecesora en el Conicet) había renunciado hace dos meses en el directorio y mostró que su mandato vencido era un problema institucional grave y ético. Algunos miembros de la comunidad criticaron a la colega por haber ido con el Presidente cuando ya hay representantes elegidos. Podían haber convocado al directorio, a los gremios y a las asociaciones científicas. Pero la culpa no es del chancho… A todas luces, lo que muestra es que a las autoridades le preocupaba más la imagen que resolver la cuestión.