Colombia

Exgerente de la EMAB es investigado por presunto uso de contrato de vigilancia para tener escolta permanente

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2023

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La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva etapa del proceso disciplinario contra Helbert Panqueva, exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia y monitoreo para la entidad. El organismo de control formuló pliego de cargos tras advertir posibles anomalías en un contrato celebrado durante 2023.

La investigación busca establecer si dentro de un acuerdo destinado a la vigilancia de las sedes de la empresa se incluyó un servicio permanente de escolta para el entonces gerente, sin que existiera una justificación relacionada con un nivel de riesgo alto. Según la Procuraduría, esa situación podría comprometer principios que rigen la función administrativa y el manejo de los recursos públicos.

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El ente de control calificó provisionalmente la conducta atribuida al exdirectivo como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el proceso disciplinario entra ahora en una nueva fase en la que Panqueva podrá ejercer su derecho a la defensa y controvertir los señalamientos formulados en su contra.

La investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga y se centra en un contrato bilateral celebrado durante la vigencia de 2023 para la prestación de servicios de vigilancia y monitoreo en las instalaciones de la Empresa Municipal de Aseo.

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Según las indagaciones preliminares, el acuerdo habría contemplado un componente adicional que llamó la atención del organismo de control: la prestación permanente de servicios de escolta para el gerente de la entidad.

Procuraduría busca determinar si existía una justificación para el esquema

La actuación disciplinaria pretende establecer si la asignación del servicio de protección contaba con los soportes técnicos y las condiciones necesarias para justificar un esquema permanente de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, la Procuraduría intenta determinar si la decisión fue adoptada sin que existiera una acreditación formal de un nivel de riesgo alto que hiciera necesario brindar ese tipo de protección al entonces directivo de la empresa.

La entidad considera que el caso podría involucrar una eventual vulneración de los principios de responsabilidad y moralidad pública, que hacen parte de las obligaciones que deben observar los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

La formulación del pliego de cargos no constituye una sanción ni una decisión definitiva, sino un paso procesal dentro de la actuación disciplinaria que permite avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En esta etapa, el organismo de control expone las conductas que considera susceptibles de investigación y las calificaciones preliminares sobre las que se desarrollará el proceso.

El exgerente podrá presentar pruebas y ejercer su defensa

Con la decisión adoptada por la Procuraduría, Helbert Panqueva tendrá la posibilidad de presentar pruebas y argumentos encaminados a desvirtuar los señalamientos formulados por el Ministerio Público.

La actuación se produce varios años después de la celebración del contrato y se suma a las labores de vigilancia que adelanta el ente de control sobre el manejo de los recursos públicos y la contratación estatal.

Según información publicada por Blu Radio, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida al exgerente como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Ese concepto corresponde a una valoración inicial que podrá ser objeto de análisis y discusión durante las siguientes etapas del proceso disciplinario.

Mientras avanza la actuación, el organismo de control continuará evaluando las circunstancias en las que fue celebrado el contrato y si la inclusión del servicio de escolta permanente para el entonces gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga se ajustó a los criterios y requisitos exigidos por la normatividad vigente.

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