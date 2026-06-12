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Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 11 de junio de 2026: número ganador

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

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La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los jueves. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los jueves. (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 11 de junio de 2026. Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, cuenta con un premio mayor de 10.000 millones de pesos y más de 50 secos millonarios. Averigüe aquí si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy

Fecha: jueves 11 de junio de 2026.

Sorteo: 2850.

Premio mayor: 1577.

Serie: 30.

Premio Mega Gordo: 6338.

Serie: 359.

Seco de 500: 4630.

Serie: 98.

Seco de 500: 5961.

Serie: 183.

Seco de 200: 1852.

Serie: 271.

Seco de 200: 1377.

Serie: 453.

Seco de 200: 925.

Serie: 56.

Seco de 50: 3859.

Serie: 374.

Seco de 50: 7776.

Serie: 337.

Seco de 50: 6300.

Serie: 91.

Seco de 50: 7209.

Serie: 220.

Seco de 50: 1278.

Serie: 223.

Seco de 50: 1692.

Serie: 161.

Seco de 20: 8022.

Serie: 402.

Seco de 20: 8851.

Serie: 122.

Seco de 20: 756.

Serie: 321.

Seco de 20: 695.

Serie: 321.

Seco de 20: 1313.

Serie: 380.

Seco de 20: 1813.

Serie: 27.

Seco de 20: 3269.

Serie: 423.

Seco de 20: 1343.

Serie: 413.

Seco de 20: 3817.

Serie: 37.

Seco de 20: 5365.

Serie: 375

Seco de 10: 3801.

Serie: 119.

Seco de 10: 8896.

Serie: 285.

Seco de 10: 410.

Serie: 25.

Seco de 10: 8476.

Serie: 190.

Seco de 10: 818.

Serie: 53.

Seco de 10: 3111.

Serie: 52.

Seco de 10: 7036.

Serie: 223.

Seco de 10: 1197.

Serie: 317.

Seco de 10: 4382.

Serie: 324.

Seco de 10: 1703.

Serie: 277.

Seco de 10: 420.

Serie: 32.

Seco de 10: 8188.

Serie: 292.

Seco de 10: 6403.

Serie: 113.

Seco de 10: 2738.

Serie: 357.

Seco de 10: 4654.

Serie: 410.

Seco de 10: 1771.

Serie: 34.

Seco de 10: 2052.

Serie: 371.

Seco de 10: 6020.

Serie: 1.

Seco de 10: 5894.

Serie: 344.

Seco de 10: 4832.

Serie: 132.

Seco de 10: 6418.

Serie: 75.

Seco de 10: 7772.

Serie: 209.

Seco de 10: 3190.

Serie: 301.

Seco de 10: 6276.

Serie: 379.

Seco de 10: 9194

Serie: 9.

Seco de 10: 5220.

Serie: 351.

Seco de 10: 9455.

Serie: 180.

¿A que hora se juega la Lotería de Bogotá?

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, cada jueves, después de las 22:30 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

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Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes: Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ganar un gran premio de la Lotería de Bogotá puede parecer todo un juego y una diversión, pero hay serias consecuencias para aquellos que no prestan atención a las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno colombiano, para empezar tienes que cuidar tu billete, no maltratarlo, pues es el comprobante oficial para ser considerado ganador.

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Cuando se gana un premio de la Lotería de Bogotá, hay dos opciones para reclamarlos.

La primera se puede hacer con su lotero favorito o a través de cualquier tienda de los distribuidores oficiales, siempre y cuando la recompensa no supere los seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a los seis salarios mínimos mensuales, entonces tienes que acudir a las oficinas de Lotería Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde se solicite que sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o a través de cheque y diligenciar el formato SIPLAFT en la página de Lotería de Bogotá.

¿Cómo ganar en la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tiene diferentes opciones, se puede hacer de un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que acceder a su página web oficial y acceder al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se acceda en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Conociendo la fecha del próximo sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se escoge la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El costo de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

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