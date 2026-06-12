Colombia

Tarifas diferenciales en Autopistas del Café tendrán que esperar: Gobierno aplaza beneficio hasta 2027

La Consejería Presidencial para las Regiones confirmó que las tarifas preferenciales en los peajes de Autopistas del Café no comenzarán a operar este año

Guardar
Google icon
Autopistas del Café es una de las concesionarias de Odinsa, una empresa del Grupo Argos que ha desempeñado un rol fundamental en la integración del Eje Cafetero
Autopistas del Café es una de las concesionarias de Odinsa, una empresa del Grupo Argos que ha desempeñado un rol fundamental en la integración del Eje Cafetero (Revista Semana )

Los usuarios que esperaban una reducción en las tarifas de los peajes de Autopistas del Café tendrán que esperar varios meses más. El Gobierno nacional confirmó que el beneficio no entrará en vigencia durante 2026 y que su implementación quedó aplazada hasta comienzos de 2027. La decisión fue anunciada por la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera.

La funcionaria aseguró que las tarifas diferenciales para los municipios ubicados en el corredor Manizales-Pereira-Armenia solo comenzarán a operar una vez concluya el actual contrato de concesión. Según explicó, el cambio está previsto para finales de febrero o comienzos de marzo del próximo año.

PUBLICIDAD

El Gobierno también descartó la posibilidad de poner en marcha la medida de manera anticipada debido a las limitaciones presupuestales y al costo que tendría subsidiar la diferencia entre la tarifa actual y la que se pretende aplicar a los beneficiarios. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el Ejecutivo calcula que esa diferencia asciende a cerca de 17.100 pesos por cada vehículo que transite por los peajes.

La aclaración fue realizada por Luz María Múnera durante una entrevista concedida a la emisora UMFM de la Universidad de Manizales, donde explicó que la decisión de establecer tarifas diferenciales ya fue adoptada, aunque todavía existen compromisos contractuales que deben cumplirse antes de ponerla en funcionamiento.

PUBLICIDAD

“La decisión ya está tomada. Eso va a estar a partir del mes de marzo del próximo año. Lo que pasa es que hay unos contratos que hay que finiquitar. Vamos a tener siete municipios en los que las personas deberán inscribir su vehículo con su placa para pagar solo $700 por cada paso”, afirmó Múnera, citada por Blu Radio.

Gobierno descarta aplicar la medida durante este año

La consejera presidencial fue enfática en señalar que el beneficio no podrá entrar en operación en los próximos meses, pese a las expectativas generadas alrededor de la iniciativa.

Según explicó, las restricciones presupuestales han impedido que el Gobierno asuma desde ahora el costo que representaría subsidiar las tarifas de los peajes.

La funcionaria indicó que la diferencia entre el valor actual y el monto preferencial que se pretende establecer obligaría al Estado a destinar recursos adicionales por cada vehículo que atraviese las estaciones de peaje, situación que actualmente no sería viable.

La medida busca beneficiar a habitantes de siete municipios, cuyos propietarios de vehículos deberán registrar las placas para acceder a la tarifa especial prevista por el Gobierno nacional.

Sin embargo, la implementación del esquema quedó condicionada a la finalización del contrato vigente y a la transición hacia un nuevo modelo de administración del corredor vial.

El Gobierno ratifica que no renovará la concesión

Durante la entrevista, Múnera reiteró que la decisión del Ejecutivo consiste en no prorrogar el contrato actual y asumir directamente la operación del corredor Manizales-Pereira-Armenia.

La funcionaria aclaró además que el fin de la concesión no implicará la desaparición de los peajes. Por el contrario, estos continuarán funcionando, aunque bajo administración estatal.

Será precisamente después de ese cambio cuando comenzarán a aplicarse las tarifas preferenciales anunciadas para los municipios beneficiados.

La explicación de la Consejería Presidencial para las Regiones se conoce en momentos en que distintos sectores del Eje Cafetero han venido reclamando una reducción en los costos de los peajes de Autopistas del Café y una mayor participación del Estado en la administración de la infraestructura vial.

Por ahora, el Gobierno mantiene la decisión de implementar las tarifas diferenciales, pero confirmó que los usuarios deberán esperar hasta comienzos de 2027 para acceder al beneficio.

Temas Relacionados

Autopistas del CaféPeajesManizalesLuz María MúneraColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

También el constitucionalista J. Mauricio Gaona publicó un concepto en el que sostiene que Abelardo de la Espriella puede aspirar a la Presidencia pese a haber adquirido la ciudadanía estadounidense

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

Colombia se prepara para la segunda vuelta: Consejo de Estado resolvió controversia sobre la presunta inhabilidad de Abelardo De La Espriella

Las acusaciones se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional

Colombia se prepara para la segunda vuelta: Consejo de Estado resolvió controversia sobre la presunta inhabilidad de Abelardo De La Espriella

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 11 de junio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 11 de junio

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

El informe policial confirma que una capital de Colombia mantiene cifras históricas en control del delito

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

Cartagena: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Cartagena: Pico y Placa para este viernes 12 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Kaká se hizo viral por su reacción durante la presentación de J Balvin previa a la apertura en el Mundial 2026

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Deportes

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”