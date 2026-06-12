Tarifas diferenciales en Autopistas del Café tendrán que esperar: Gobierno aplaza beneficio hasta 2027

Autopistas del Café es una de las concesionarias de Odinsa, una empresa del Grupo Argos que ha desempeñado un rol fundamental en la integración del Eje Cafetero (Revista Semana )

Los usuarios que esperaban una reducción en las tarifas de los peajes de Autopistas del Café tendrán que esperar varios meses más. El Gobierno nacional confirmó que el beneficio no entrará en vigencia durante 2026 y que su implementación quedó aplazada hasta comienzos de 2027. La decisión fue anunciada por la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera.

La funcionaria aseguró que las tarifas diferenciales para los municipios ubicados en el corredor Manizales-Pereira-Armenia solo comenzarán a operar una vez concluya el actual contrato de concesión. Según explicó, el cambio está previsto para finales de febrero o comienzos de marzo del próximo año.

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El Gobierno también descartó la posibilidad de poner en marcha la medida de manera anticipada debido a las limitaciones presupuestales y al costo que tendría subsidiar la diferencia entre la tarifa actual y la que se pretende aplicar a los beneficiarios. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el Ejecutivo calcula que esa diferencia asciende a cerca de 17.100 pesos por cada vehículo que transite por los peajes.

La aclaración fue realizada por Luz María Múnera durante una entrevista concedida a la emisora UMFM de la Universidad de Manizales, donde explicó que la decisión de establecer tarifas diferenciales ya fue adoptada, aunque todavía existen compromisos contractuales que deben cumplirse antes de ponerla en funcionamiento.

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“La decisión ya está tomada. Eso va a estar a partir del mes de marzo del próximo año. Lo que pasa es que hay unos contratos que hay que finiquitar. Vamos a tener siete municipios en los que las personas deberán inscribir su vehículo con su placa para pagar solo $700 por cada paso”, afirmó Múnera, citada por Blu Radio.

Gobierno descarta aplicar la medida durante este año

La consejera presidencial fue enfática en señalar que el beneficio no podrá entrar en operación en los próximos meses, pese a las expectativas generadas alrededor de la iniciativa.

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Según explicó, las restricciones presupuestales han impedido que el Gobierno asuma desde ahora el costo que representaría subsidiar las tarifas de los peajes.

La funcionaria indicó que la diferencia entre el valor actual y el monto preferencial que se pretende establecer obligaría al Estado a destinar recursos adicionales por cada vehículo que atraviese las estaciones de peaje, situación que actualmente no sería viable.

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La medida busca beneficiar a habitantes de siete municipios, cuyos propietarios de vehículos deberán registrar las placas para acceder a la tarifa especial prevista por el Gobierno nacional.

Sin embargo, la implementación del esquema quedó condicionada a la finalización del contrato vigente y a la transición hacia un nuevo modelo de administración del corredor vial.

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El Gobierno ratifica que no renovará la concesión

Durante la entrevista, Múnera reiteró que la decisión del Ejecutivo consiste en no prorrogar el contrato actual y asumir directamente la operación del corredor Manizales-Pereira-Armenia.

La funcionaria aclaró además que el fin de la concesión no implicará la desaparición de los peajes. Por el contrario, estos continuarán funcionando, aunque bajo administración estatal.

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Será precisamente después de ese cambio cuando comenzarán a aplicarse las tarifas preferenciales anunciadas para los municipios beneficiados.

La explicación de la Consejería Presidencial para las Regiones se conoce en momentos en que distintos sectores del Eje Cafetero han venido reclamando una reducción en los costos de los peajes de Autopistas del Café y una mayor participación del Estado en la administración de la infraestructura vial.

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Por ahora, el Gobierno mantiene la decisión de implementar las tarifas diferenciales, pero confirmó que los usuarios deberán esperar hasta comienzos de 2027 para acceder al beneficio.