El 28 de septiembre de 1966, dieciocho miembros del MNA desviaron el vuelo Nº 648 de Aerolíneas Argentinas y desembarcan en Puerto Stanley, Islas Malvinas, en lo que dio en llamarse Operación Cóndor. A Uriondo no le tocó viajar. Los cóndores terminaron todos detenidos en la Argentina. "Mientras el grupo estuvo preso el que 'bancaba' todo fue Augusto Vandor, y la plata me la traía El Negro Alberto Campos", me dijo un amigo de Cabo. Ironías de la época: unos años más tarde Dardo Lito Cabo aparecerá ligado al asesinato de Augusto Timoteo Vandor y Campos asesinado por la Columna Norte de Montoneros.