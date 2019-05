En abril de 1969, un mes antes del Cordobazo, el semanario Panorama (Año VI Nº 101) inició una larga serie de notas con las opiniones de algunos ex presidentes argentinos sobre una "salida" política al régimen de Juan Carlos Onganía. Comenzó con Juan Domingo Perón tras largas horas de conversación con el enviado especial a Madrid, el dirigente desarrollista Marcos Merchensky. Seis páginas de texto contienen el pensamiento de Perón. También opinó Merchensky y Perón sorprendentemente autorizó sus dichos de manera expresa como si fueran propios. En un recuadro, el dirigente desarrollista afirmó que "Perón otorgó largo crédito de confianza al actual régimen. Este no se encuentra agotado, pero padece notable deterioro y exige definiciones de la jefatura, para evitar un desbande generalizado. La campaña a favor de la salida electoral constituye un severo toque de atención, pero no es la declaración de guerra. Por ahora, el enemigo sigue siendo la política económica y social y contra ella ha ordenado el ataque principal."