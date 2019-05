Bobby Charlton, considerado por la FIFA como el mejor jugador inglés de la historia, confesó que fue uno de los mejores arqueros a los que se enfrentó. Trautmann dijo que Alfredo Di Stéfano fue el mejor futbolistas de todos los tiempos y que su verdadera educación comenzó a los 22 años en Inglaterra cuando aprendió sobre humanidad, tolerancia y perdón. Era un representante del estereotipo ario: rubio, alto, de ojos celestes y rasgos contundentes, despiadado, alienado e ignorante. Fue simpatizante de la doctrina nazi hasta que se dio cuenta: "Al principio me llamaban 'nazi'. Hasta que empecé a explicarles que yo, a esa edad, no tenía personalidad propia". Le preguntaron si había matado gente: dijo que no, o que no sabe. "Los muertos no se ven. Cuando atacás o te defendés ahí con el rifle, con la ametralladora o con lo que sea, solo ves sombras en el horizonte, figuras que corren, y vos te defendés, porque si no lo hacés, te disparan y te matan".