Jugaban también los electricistas, los horticultores, los capataces, los carniceros, los jardineros. Participaban a su vez los equipos que remitían a clubes profesionales (Hagibor, Maccabi, Sparta) y a ciudades originarias (Praga, Wien -Viena-). Estaban incluso las crónicas deportivas clandestinas: el Kamarad era una revista que se editaba en el hogar de niños, el bloque Q 609. Sobreviven extractos periodísticos de esos partidos. Cuando el Jugendfürsorge (JF), el departamento responsable del bienestar de los niños y los jóvenes, goleó 15 a 1 -en la tabla figura 14 a 1- al Hagibor Theresienat (HT), el análisis futbolístico precisó: "El juego se celebró el miércoles y fue más una comedia que un partido. El JF observó una supremacía abrumadora y todos sus jugadores, a excepción de Breda y Mayer, anotaron gol. Breda, a pesar de ser delantero, no anotó, y Mayer desaprovechó la oportunidad de los diez pasos. El JF jugó bien (lo cual no requería de un arte especial), sobre el HT no hay nada que decir".