"Lo que acabo de ver es horrible, así que les haré algunas preguntas que quiero que me respondan", pidió Di Stéfano, con un lenguaje cerrado que a veces no se entendía. "¿De qué está hecha la pelota?" "De cuero", respondieron los jugadores. "¿Y el cuero de dónde sale?", "De la vaca". Volvieron a responder, risueños. "¿Y la vaca qué come?". "Pasto", dijeron. "Bueno, entonces el fútbol es pasto, pasto, pasto. Siempre al ras. ¡No revienten más la pelota por el aire, por favor!", remató.